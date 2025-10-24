GRABADO el 24-10-2025

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama

Circula en redes una convocatoria para este 25 de octubre anunciando movilizaciones en respaldo a la Policía Nacional, frente a ello, el General Julio Becerra desde la Región Policial Cusco ha saludado la iniciativa dejando en claro que cuando las marchas son a su favor, se celebran como muestras de apoyo y madurez ciudadana. En contraste con la postura asumida frente a otras protestas, esta vez la institución asegura que no habrá necesidad de garantizar el orden, porque según sostienen Cusco ya aprendió a marchar con prudencia. Sin embargo, el doble rasero salta a la vista: tolerancia y bienvenida para las movilizaciones que los respaldan, y mano dura o sospecha cuando la calle levanta la voz en crítica. Una narrativa que deja en evidencia cómo se mide la paz social dependiendo de quién lleva el cartel.



