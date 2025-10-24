GRABADO el 24-10-2025

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko

- No paran de terruquear a Truko y limpian a policía que lo mató

- JNJ pone fin del Estado de Derecho desacatando resolución del PJ sobre Delia Espinoza

- Cosas que solo suceden en el Perú: extrañan a Montesinos y desenmascaran a Rospigliosi



Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Jueces inaplican leyes de impunidad y condenan a 12 años de cárcel a militares.

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso".

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

