GRABADO el 24-10-2025

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR), junto al Ministerio Público, ejecutó un amplio operativo denominado Los Camineros del Poder, dirigido contra una presunta organización criminal en la Municipalidad Provincial de La Mar, Ayacucho. Entre los inmuebles allanados figura la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres, conocido como Winko, señalado como presunto líder de esta red que habría direccionado contrataciones públicas entre 2024 y 2025.

El operativo incluyó 15 allanamientos simultáneos, trece en Ayacucho y dos en Lima, con el objetivo de incautar documentos, equipos electrónicos y evidencia patrimonial vinculada a delitos de colusión agravada y organización criminal. Según la hipótesis fiscal, la red habría manipulado bases, términos de referencia y valores referenciales para favorecer a determinadas empresas locales, obteniendo ganancias ilícitas por montos que superarían los 10 millones de soles.

Entre las obras bajo investigación figuran el mantenimiento de caminos rurales en Anchihuay, valorizado en más de un millón de soles, y el mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Enrique Molina, en Cochas, por más de cuatro millones. En total, los contratos observados ascenderían a más de trece millones de soles. El objetivo es desarticular una estructura dedicada al direccionamiento de obras públicas, señaló un oficial de la DIRCOCOR durante el operativo.

Las diligencias se iniciaron en horas de la madrugada en viviendas y oficinas vinculadas a funcionarios y empresarios locales. El Ministerio Público informó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar posibles medidas restrictivas. El caso ha generado gran expectativa en Ayacucho y podría tener repercusión nacional por el alcance de las obras y los montos comprometidos.



