GRABADO el 24-10-2025

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso"

¿SIRVE O NO SIRVE? José Jeri calificó de desadaptados a quienes lo critican por sus medidas, como transmitir cada patrullaje policial o dejarse acompañar por congresistas cuestionados durante el estado de emergencia.

Sus detractores sostienen que esas medidas solo buscan generar impacto mediático. En opinión de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, la prohibición de reuniones en espacios públicos y la limitación de derechos fundamentales tampoco eran necesarias.



Según dijo, estas decisiones, sumadas a otras acciones del presidente, podrían interpretarse como intentos de distraer la atención y no de atacar el problema de fondo.



Espinoza afirmó que lo más efectivo sería un trabajo silencioso, enfocado en desarticular las cabecillas de las organizaciones criminales. De lo contrario, advirtió, la ciudadanía no sentirá que realmente se avanza en la lucha contra la inseguridad, ya que, pese a las medidas, los asesinatos, robos y extorsiones continúan.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





estadodeemergencia deliaespinoza josejeri noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Jueces inaplican leyes de impunidad y condenan a 12 años de cárcel a militares.

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso".

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.