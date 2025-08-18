GRABADO el 18-08-2025

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión

Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente Volodímir Zelenski junto a destacados líderes europeos como Macron, Starmer, von der Leyen y Merz, para definir el futuro de Ucrania. Se debate si Ucrania debe renunciar a Crimea o a su ingreso en la OTAN a cambio de la paz. Europa respalda firmemente la soberanía ucraniana y exige garantías de seguridad sólidas, mientras Trump presiona por soluciones rápidas y concesiones diplomáticas. ¿Se alcanzará un acuerdo duradero o emergen tensiones que amenazan el equilibrio transatlántico? Descúbrelo en este video.

EN VIVO: TRUMP SE REÚNE CON ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS EN WASHINGTON Gestión

breakingnews internacionales Ucrania Trump Zelenski Europa CasaBlanca OTAN Crimea seguridad soberanía noticiashoy breakingnews internacionales Ucrania Trump Zelenski Europa CasaBlanca OTAN Crimea

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Trump recibe a Zelenski
reunión Casa Blanca
líderes europeos Ucrania
paz Ucrania
concesiones territoriales
soberanía ucraniana
garantías de seguridad Ucrania
OTAN Ucrania debate
Crimea reunión
Trump Putin Alaska
transatlántico tensión
Macron Europa Ucrania
Von der Leyen servicio
Starmer apoyo Ucrania
Zelenski Casa Blanca
guerra Rusia Ucrania
negociaciones paz Ucrania
Europa presiona Trump
Trump exige concesiones
alianza EE.UU. Europa

Desde Diario Gestión

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión.

Reunión entre ZELENSKY y TRUMP: ¿Convencerán a PUTIN para el fin de la guerra? Gestión.

Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Casa Blanca para negociar paz en Ucrania Gestión.

Noticias del 18 de agosto: TRUMP EXIGE A ZELENSKY QUE SE OLVIDE DE LA OTAN Y CRIMEA  Noticiero.

TRUMP exige a UCRANIA que RENUNCIE a CRIMEA y unirse a la OTAN para terminar la GUERRA Gestión.

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS.

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión.

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero.

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS.

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión.

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA  Noticiero.

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión

video

Reunión entre ZELENSKY y TRUMP: ¿Convencerán a PUTIN para el fin de la guerra? Gestión

video

Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Casa Blanca para negociar paz en Ucrania Gestión

video

Noticias del 18 de agosto: TRUMP EXIGE A ZELENSKY QUE SE OLVIDE DE LA OTAN Y CRIMEA  Noticiero

video

TRUMP exige a UCRANIA que RENUNCIE a CRIMEA y unirse a la OTAN para terminar la GUERRA Gestión

video

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS

video

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión

video

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero

video

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS

video

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión

video

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS

video

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA  Noticiero

video

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión

video

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión

video

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo