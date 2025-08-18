EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión
Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente Volodímir Zelenski junto a destacados líderes europeos como Macron, Starmer, von der Leyen y Merz, para definir el futuro de Ucrania. Se debate si Ucrania debe renunciar a Crimea o a su ingreso en la OTAN a cambio de la paz. Europa respalda firmemente la soberanía ucraniana y exige garantías de seguridad sólidas, mientras Trump presiona por soluciones rápidas y concesiones diplomáticas. ¿Se alcanzará un acuerdo duradero o emergen tensiones que amenazan el equilibrio transatlántico? Descúbrelo en este video.
EN VIVO: TRUMP SE REÚNE CON ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS EN WASHINGTON Gestión
