GRABADO el 18-08-2025

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión

Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente Volodímir Zelenski junto a destacados líderes europeos como Macron, Starmer, von der Leyen y Merz, para definir el futuro de Ucrania. Se debate si Ucrania debe renunciar a Crimea o a su ingreso en la OTAN a cambio de la paz. Europa respalda firmemente la soberanía ucraniana y exige garantías de seguridad sólidas, mientras Trump presiona por soluciones rápidas y concesiones diplomáticas. ¿Se alcanzará un acuerdo duradero o emergen tensiones que amenazan el equilibrio transatlántico? Descúbrelo en este video.



EN VIVO: TRUMP SE REÚNE CON ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS EN WASHINGTON



Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

