GRABADO el 18-08-2025

Reunión entre ZELENSKY y TRUMP: ¿Convencerán a PUTIN para el fin de la guerra? Gestión

Este lunes en Washington, el presidente de EEUU, DonaldTrump, recibió en el Despacho Oval a su homólogo ucraniano, VolodymyrZelensky, en un encuentro clave que podría acercar al mundo al fin de la guerra en Ucrania. A diferencia de la reunión hostil que mantuvieron en febrero, Trump se mostró más receptivo a la postura de Kiev, similar a su tono tras la cumbre con Putin en Alaska.



El mandatario estadounidense aseguró que no descarta una cumbre trilateral entre él, Zelensky y Putin, lo que marcaría un giro diplomático decisivo. Al finalizar, Trump anunció que llamará personalmente al presidente ruso para informarle de lo conversado, en una jugada similar a la que realizó tras su último encuentro con Putin.



En paralelo, la ONU aplaudió el diálogo constructivo entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y expresó su disposición a apoyar los esfuerzos por la paz. Sin embargo, advirtió que los ataques rusos continúan en todo el territorio ucraniano, recordando la complejidad del conflicto.



noticiashoy breakingnews internacionales Trump Zelensky Putin Ucrania Rusia ONU paz



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión.

Reunión entre ZELENSKY y TRUMP: ¿Convencerán a PUTIN para el fin de la guerra? Gestión.

Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Casa Blanca para negociar paz en Ucrania Gestión.

Noticias del 18 de agosto: TRUMP EXIGE A ZELENSKY QUE SE OLVIDE DE LA OTAN Y CRIMEA Noticiero.

TRUMP exige a UCRANIA que RENUNCIE a CRIMEA y unirse a la OTAN para terminar la GUERRA Gestión.

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS.

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión.

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero.

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS.

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión.

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA Noticiero.

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.