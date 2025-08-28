GRABADO el 28-08-2025

Noticias del 28 de agosto: EE.UU. DETENDRÁ A MADURO PARA QUE RESPONDA POR SUS DELITOS Noticiero

La secretaria de prensa de la CasaBlanca, KarolineLeavitt, aseguró este miércoles que la administración de DonaldTrump hará todo lo que esté en su poder para que el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, y otros acusados respondan ante la justicia por sus delitos de narcoterrorismo.



En respuesta, el líder chavista lanzó un nuevo mensaje a la nación en el que denunció que EstadosUnidos violó el TratadoDeTlatelolco, firmado en 1967, tras el despliegue de un submarino nuclear en aguas del Caribe como parte de la flota naval estadounidense. Maduro acusó a Washington de poner en riesgo la paz y de amenazar la soberanía regional.



Por otro lado, diversos exmilitares venezolanos exiliados ofrecieron al gobierno de EEUU su apoyo para enfrentar al CártelDeLosSoles, organización criminal vinculada a altos mandos del chavismo y señalada de narcotráfico internacional. Según las fuentes, se trataría de una fuerza especial integrada por exoficiales que buscan derrocar la influencia del chavismo en la región.



En México, el Senado fue escenario de una pelea a golpes entre legisladores. El líder oficialista de la cámara, junto con el opositor PRI y el PAN, protagonizaron un fuerte cruce tras acusaciones de que la oposición habría pedido la intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, algo que los partidos opositores negaron tajantemente.



Trump, DonaldTrump, Maduro, NicolásMaduro, CasaBlanca, KarolineLeavitt, Narcoterrorismo, CártelDeLosSoles, Exmilitares, Venezuela, EstadosUnidos, TratadoDeTlatelolco, SubmarinoNuclear, México, Senado, PRI, PAN, Cárteles, Narcotráfico, NoticiasInternacionales



Trump promete llevar a Maduro ante la justicia

Karoline Leavitt Casa Blanca sobre narcoterrorismo

Maduro denuncia submarino nuclear en el Caribe

Estados Unidos violó Tratado de Tlatelolco

Exmilitares venezolanos contra el Cártel de los Soles

Narcotráfico en el gobierno de Maduro

Pelea a golpes en Senado de México

PRI y PAN acusan intervención militar contra cárteles



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿BRASIL TIENE UN PLAN SECRETO PARA SALVAR A MADURO DE EE.UU.? RADAR24.

Noticias del 29 de agosto: SOLDADOS VENEZOLANOS PROMETEN DAR LA VIDA POR MADURO Noticiero.

COLOMBIA ordena la MILITARIZACIÓN de la FRONTERA con VENEZUELA ante avance de EEUU Gestión.

SOLDADOS VENEZOLANOS prometen DAR SU VIDA por defender a VENEZUELA y a NICOLÁS MADURO Gestión.

MADURO asegura que "NO HAY FORMA" de que EEUU invada VENEZUELA en medio de tensión MILITAR Gestión.

Noticias del 28 de agosto: EE.UU. DETENDRÁ A MADURO PARA QUE RESPONDA POR SUS DELITOS Noticiero.

ROBIN WESTMAN: el joven de 23 años autor de la MASACRE en escuela católica de MINNEAPOLIS Gestión.

¿Cuáles son los 8 BUQUES de GUERRA que envió EE.UU. al CARIBE que asustan a MADURO? Gestión.

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24.

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión.

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU. Noticiero.

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión.

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.