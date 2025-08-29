GRABADO el 29-08-2025

¿BRASIL TIENE UN PLAN SECRETO PARA SALVAR A MADURO DE EE.UU.? RADAR24

En este programa especial de análisis, analizamos las revelaciones sobre un presunto plan secreto llamado OperaciónImeri, que involucraría a Brasil y Venezuela en una estrategia para rescatar a Nicolás Maduro ante un posible operativo de Estados Unidos. La Cumbre OtcaCelac realizada en Bogotá habría sido el epicentro de las negociaciones diplomáticas, según reportes internacionales. Aunque autoridades brasileñas han negado oficialmente la existencia del plan, medios y analistas indican que existieron movimientos navales y aéreos sospechosos, incluyendo fragatas, buques-doca y el avión militar KC-390.



En paralelo, un grupo de próceres digitalizados mediante inteligenciaartificial ha lanzado un llamado simbólico al pueblo venezolano para alistarse ante lo que denominan una creciente amenaza militar de EEUU. Este fenómeno ha generado un fuerte debate entre expertos en ciberpolítica, memoria histórica y narrativa digital sobre el papel de la IA en la opinión pública y la identidad nacional.



Finalmente, el Congreso de Perú ha propuesto declarar al CartelDeLosSoles, vinculado a Nicolás Maduro, como organización terrorista. Esta propuesta marcaría un precedente internacional y podría intensificar la presión sobre el régimen venezolano. Las repercusiones geopolíticas de esta medida podrían alterar los equilibrios diplomáticos en la región.



En este informe especial de Radar24, te explicamos en detalle cada una de estas tres aristas del conflicto, las fuentes detrás de las revelaciones y las posibles consecuencias en el panorama latinoamericano actual.



