GRABADO el 28-08-2025

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24

En este programa especial de análisis, conversamos con el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni sobre la creciente ofensiva de EEUU contra el CártelDeLosSoles, organización vinculada a altos mandos del chavismo. Exmilitares venezolanos en el exilio ahora se suman a Washington en una coalición internacional que ya cuenta con el respaldo de Argentina, Paraguay y Ecuador. ¿Qué implica esta movida en el tablero geopolítico regional?



Además, analizamos la reciente denuncia de NicolásMaduro sobre la supuesta violación del TratadoDeTlatelolco por parte de Estados Unidos tras el paso de un submarino nuclear por aguas cercanas a Venezuela. ¿Se trata de una provocación o de un acto rutinario en medio de tensiones crecientes?



¿Está Venezuela al borde de una escalada sin precedentes? ¿Qué papel jugarán los exiliados en esta nueva fase de presión internacional?



noticiashoy breakingnews categoría Venezuela exmilitares CártelDeLosSoles EEUU exilio narcotráfico operación



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



exmilitares exiliados

exmilitares venezolanos

Cartel de los Soles

EEUU contra Cartel de los Soles

lucha antinarcóticos

exilio venezolano

militares en el exilio

alianza EEUU exmilitares

narcoterrorismo venezolano

ofensiva internacional Cartel

Veppex exmilitares

Operación contra el Soles

diseño contra narcoestado

acciones desde exilio

cooperación militar EEUU

crimen organizado Venezuela

infiltración militar cartel

designación terrorismo Cartel

Coalición antinarcóticos

contexto geo-político Venezuela

Desde Diario Gestión

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24.

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión.

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU. Noticiero.

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión.

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión.

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24.

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP Noticiero.

Así son los BUQUES de GUERRA de EEUU que navegan rumbo a las costas de Venezuela Gestión.

VENEZUELA ordena patrullaje con BUQUES y DRONES ante llegada de barcos de EEUU a sus costas Gestión.

Noticias del 26 de agosto: EE.UU. MANDA MÁS BUQUES, MADURO PIDE AYUDA A LA ONU Noticiero.

¿Qué tan cerca está la traición dentro del círculo de Maduro? RADAR24.

CARTEL DE LOS SOLES HABRÍA FINANCIADO CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO, SEGÚN ANALISTAS RADAR24.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.