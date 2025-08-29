GRABADO el 29-08-2025

SOLDADOS VENEZOLANOS prometen DAR SU VIDA por defender a VENEZUELA y a NICOLÁS MADURO Gestión

En medio de la creciente presión internacional y de las denuncias de la oposición sobre divisiones internas en las Fuerzas Armadas, el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, recibió este jueves una exhibición de apoyo de parte de los comandos especiales de defensa del régimen chavista. Los uniformados reafirmaron su compromiso de defender al país y a su líder frente a las amenazas del gobierno de DonaldTrump y de los exmilitares venezolanos exiliados que prometieron colaborar con EstadosUnidos para derrocar al régimen.

Maduro, visiblemente emocionado, agradeció con emoción y admiración la lealtad de los comandos militares. Para el chavismo, estos actos de respaldo son una muestra de cohesión en torno al liderazgo de Maduro y al legado de HugoChávez, en un contexto en el que opositores como MaríaCorinaMachado aseguran que existen fracturas internas en las Fuerzas Armadas. La escena busca contrarrestar la percepción de debilidad del régimen en un momento de máxima tensión diplomática y militar.

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

SOLDADOS VENEZOLANOS prometen DAR SU VIDA por defender a VENEZUELA y a NICOLÁS MADURO Gestión.

MADURO asegura que "NO HAY FORMA" de que EEUU invada VENEZUELA en medio de tensión MILITAR Gestión.

Noticias del 28 de agosto: EE.UU. DETENDRÁ A MADURO PARA QUE RESPONDA POR SUS DELITOS  Noticiero.

ROBIN WESTMAN: el joven de 23 años autor de la MASACRE en escuela católica de MINNEAPOLIS Gestión.

¿Cuáles son los 8 BUQUES de GUERRA que envió EE.UU. al CARIBE que asustan a MADURO? Gestión.

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24.

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE  Noticiero.

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión.

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU.  Noticiero.

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión.

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión.

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24.

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP Noticiero.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

SOLDADOS VENEZOLANOS prometen DAR SU VIDA por defender a VENEZUELA y a NICOLÁS MADURO Gestión

video

MADURO asegura que "NO HAY FORMA" de que EEUU invada VENEZUELA en medio de tensión MILITAR Gestión

video

Noticias del 28 de agosto: EE.UU. DETENDRÁ A MADURO PARA QUE RESPONDA POR SUS DELITOS  Noticiero

video

ROBIN WESTMAN: el joven de 23 años autor de la MASACRE en escuela católica de MINNEAPOLIS Gestión

video

¿Cuáles son los 8 BUQUES de GUERRA que envió EE.UU. al CARIBE que asustan a MADURO? Gestión

video

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24

video

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE  Noticiero

video

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión

video

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión

video

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU.  Noticiero

video

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión

video

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión

video

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24

video

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión

video

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 29 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo