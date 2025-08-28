GRABADO el 28-08-2025

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero

En un mensaje a la nación, el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, acusó a EstadosUnidos de violar el TratadoDeTlatelolco, firmado en 1967, que declaró a AméricaLatina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares. Según Maduro, el presidente DonaldTrump habría desplegado un submarino nuclear en la región como parte de las operaciones navales de la flota estadounidense.



El gobierno de EEUU confirmó que dentro de su operación antinarcóticos reforzada se enviaron 8 buques de guerra al Caribe y al Pacífico, cerca de países de Centroamérica y Sudamérica, con el objetivo de intensificar las misiones de interdicción de drogas. Este movimiento militar ha incrementado la tensión geopolítica en la región.



En EstadosUnidos, la Casa Blanca confirmó el cese de Susan Monarez, directora de los CDC, tras un confuso anuncio que provocó dimisiones en cadena y denuncias de politización en la salud pública. Analistas señalan que la destitución llega en un momento delicado de la política sanitaria estadounidense.



Mientras tanto, en la madrugada del jueves, Rusia lanzó un mortal ataque con misiles y drones contra Kiev. El presidente ucraniano VolodimirZelenski confirmó al menos 18 muertos, incluyendo varios niños, y docenas de heridos. Las labores de rescate aún continúan, con temor de que más víctimas se encuentren bajo los escombros.



En México, el Senado vivió una escandalosa pelea a golpes entre el líder oficialista GerardoFernándezNoroña y el opositor AlejandroMoreno. La discusión surgió luego de que la mayoría oficialista acusara al PRI y al PAN de pedir una supuesta intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles, algo que fue negado por las fuerzas opositoras.



