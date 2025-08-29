GRABADO el 29-08-2025

COLOMBIA ordena la MILITARIZACIÓN de la FRONTERA con VENEZUELA ante avance de EEUU Gestión

El presidente de Venezuela, NicolásMaduro, agradeció públicamente este jueves a su homólogo colombiano, GustavoPetro, por ordenar el aumento del número de efectivos militares en la región del Catatumbo, una de las zonas más conflictivas de la frontera común. Según el mandatario colombiano, la medida busca enfrentar a las fuerzas de la mafia que operan en la región.



Maduro aseguró que dio instrucciones a su ministro de Defensa, VladimirPadrinoLópez, para coordinar con su par colombiano, PedroArnulfoSánchez, el reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza y garantizar que el territorio quede libre de bandas narcoterroristas.



El anuncio llega después de que Petro confirmara el despliegue de 25.000 soldados en el Catatumbo, donde operan el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes que se disputan el control territorial. Paralelamente, el ministro del Interior del régimen chavista, DiosdadoCabello, anunció el envío de 15.000 uniformados venezolanos a Zulia y Táchira para reforzar la seguridad en la frontera y combatir a los grupos delictivos.



La militarización simultánea de ambos lados de la frontera refleja la gravedad de la situación en una de las regiones más violentas de Sudamérica, marcada por el narcotráfico, la guerrilla y la disputa entre actores armados ilegales.







