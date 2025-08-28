GRABADO el 28-08-2025

¿Cuáles son los 8 BUQUES de GUERRA que envió EE.UU. al CARIBE que asustan a MADURO? Gestión

La tensión en el Caribe y Venezuela está alcanzando un nuevo nivel. La llegada de una flota naval de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha encendido las alarmas en Caracas, donde el gobierno de Nicolás Maduro habla de una posible inminente invasión.



Según un informe de The Washington Post, este despliegue forma parte de una operación antinarcóticos reforzada, diseñada para interceptar cargamentos de drogas en Latinoamérica y reforzar la presencia militar estadounidense en la región. Sin embargo, el movimiento no solo tiene fines de seguridad, sino también un fuerte impacto político y geopolítico, ya que ocurre en un momento de alta tensión entre Washington y Caracas.



En este vídeo te explicamos en detalle qué buques de guerra forman parte de esta misión, cuáles son sus funciones y por qué representan una amenaza directa para el régimen de Maduro.



