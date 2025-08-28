GRABADO el 28-08-2025

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión

En un mensaje a la nación transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, denunció que EstadosUnidos ha violado el TratadoDeTlatelolco, firmado en 1967, que declara a AméricaLatina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.



Según Maduro, la administración de DonaldTrump habría enviado un submarino nuclear como parte de su flota naval en el Caribe, lo que constituiría una grave amenaza contra la soberanía regional. En sus palabras, nunca antes se había amenazado a un país de América Latina con un submarino nuclear, acusando a Washington de poner en riesgo la estabilidad y la paz de la región.



El Tratado de Tlatelolco, considerado un pilar del desarme nuclear en el hemisferio occidental, ha sido ratificado por la mayoría de países latinoamericanos y caribeños, y establece el compromiso de mantener la región libre de armas de destrucción masiva. Las acusaciones de Maduro aumentan la tensión diplomática entre Caracas y Washington en medio de un contexto marcado por sanciones económicas, despliegues militares y acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios del chavismo.



