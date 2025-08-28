GRABADO el 28-08-2025

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión

En un mensaje a la nación transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, denunció que EstadosUnidos ha violado el TratadoDeTlatelolco, firmado en 1967, que declara a AméricaLatina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Según Maduro, la administración de DonaldTrump habría enviado un submarino nuclear como parte de su flota naval en el Caribe, lo que constituiría una grave amenaza contra la soberanía regional. En sus palabras, nunca antes se había amenazado a un país de América Latina con un submarino nuclear, acusando a Washington de poner en riesgo la estabilidad y la paz de la región.

El Tratado de Tlatelolco, considerado un pilar del desarme nuclear en el hemisferio occidental, ha sido ratificado por la mayoría de países latinoamericanos y caribeños, y establece el compromiso de mantener la región libre de armas de destrucción masiva. Las acusaciones de Maduro aumentan la tensión diplomática entre Caracas y Washington en medio de un contexto marcado por sanciones económicas, despliegues militares y acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios del chavismo.

Maduro, NicolásMaduro, Venezuela, EstadosUnidos, DonaldTrump, SubmarinoNuclear, TratadoDeTlatelolco, Caribe, AméricaLatina, ArmasNucleares, VTV, Noticias, Diplomacia, Geopolítica, CrisisVenezuela

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24.

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE  Noticiero.

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión.

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU.  Noticiero.

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión.

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión.

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24.

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP Noticiero.

Así son los BUQUES de GUERRA de EEUU que navegan rumbo a las costas de Venezuela Gestión.

VENEZUELA ordena patrullaje con BUQUES y DRONES ante llegada de barcos de EEUU a sus costas Gestión.

Noticias del 26 de agosto: EE.UU. MANDA MÁS BUQUES, MADURO PIDE AYUDA A LA ONU Noticiero.

¿Qué tan cerca está la traición dentro del círculo de Maduro? RADAR24.

CARTEL DE LOS SOLES HABRÍA FINANCIADO CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO, SEGÚN ANALISTAS RADAR24.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24

video

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE  Noticiero

video

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión

video

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión

video

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU.  Noticiero

video

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión

video

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión

video

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24

video

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión

video

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP Noticiero

video

Así son los BUQUES de GUERRA de EEUU que navegan rumbo a las costas de Venezuela Gestión

video

VENEZUELA ordena patrullaje con BUQUES y DRONES ante llegada de barcos de EEUU a sus costas Gestión

video

Noticias del 26 de agosto: EE.UU. MANDA MÁS BUQUES, MADURO PIDE AYUDA A LA ONU Noticiero

video

¿Qué tan cerca está la traición dentro del círculo de Maduro? RADAR24

video

CARTEL DE LOS SOLES HABRÍA FINANCIADO CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO, SEGÚN ANALISTAS RADAR24

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 29 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo