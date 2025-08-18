GRABADO el 18-08-2025

Elecciones Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Bolivia tendrá segunda vuelta electoral el 19 de octubre. El senador Rodrigo Paz (PDC) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se enfrentarán en un balotaje histórico que marca el declive del MAS tras 20 años de poder. ¿Quién ganará la presidencia?
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto.

Donald Trump envía destructores a Venezuela para luchar contra cárteles de droga en Mar Caribe.

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza.

Aníbal Quiroga: La posibilidad de una imputación contra Dina Boluarte está abierta Entrevista21.

Perú Primero de Martín Vizcarra MULTIPLICÓ por CINCO SUS INGRESOS en un año.

¿TC A FAVOR DE DINA BOLUARTE? Se suspenden INVESTIGACIONES hasta que termine su mandato en el 2026.

Trump organiza CUMBRE DE PAZ: Putin y Zelenski cara a cara por la paz.

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa, Loreto.

Fuerza Popular, Perú Libre y APP con gran rechazo para congreso de 2026.

ENCUESTA IPSOS PERÚ Fuerza Popular, Perú Libre y APP encabezan el rechazo para el próximo Congreso.

Elecciones Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta.

ENCUESTA IPSOS Alfredo Torres: Ha habido un desplazamiento de votantes de Keiko a López Aliaga.

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA.

ELECCIONES EN BOLIVIA Juan Claudio Lechín: Arce quiere salvar a sus cómplices de las FF.AA..

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto

video

Donald Trump envía destructores a Venezuela para luchar contra cárteles de droga en Mar Caribe

video

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza

video

Aníbal Quiroga: La posibilidad de una imputación contra Dina Boluarte está abierta Entrevista21

video

Perú Primero de Martín Vizcarra MULTIPLICÓ por CINCO SUS INGRESOS en un año

video

¿TC A FAVOR DE DINA BOLUARTE? Se suspenden INVESTIGACIONES hasta que termine su mandato en el 2026

video

Trump organiza CUMBRE DE PAZ: Putin y Zelenski cara a cara por la paz

video

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa, Loreto

video

Fuerza Popular, Perú Libre y APP con gran rechazo para congreso de 2026

video

ENCUESTA IPSOS PERÚ Fuerza Popular, Perú Libre y APP encabezan el rechazo para el próximo Congreso

video

Elecciones Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta

video

ENCUESTA IPSOS Alfredo Torres: Ha habido un desplazamiento de votantes de Keiko a López Aliaga

video

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA

video

ELECCIONES EN BOLIVIA Juan Claudio Lechín: Arce quiere salvar a sus cómplices de las FF.AA.

video

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo