GRABADO el 14-08-2025

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026

Mario Vizcarra, hermano mayor del expresidente Martín Vizcarra, anunció este 14 de agosto de 2025 que no descarta postular al Congreso en las elecciones generales de 2026 ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado por el partido Perú Primero, fundado por su hermano.



