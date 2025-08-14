GRABADO el 14-08-2025

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026

Mario Vizcarra, hermano mayor del expresidente Martín Vizcarra, anunció este 14 de agosto de 2025 que no descarta postular al Congreso en las elecciones generales de 2026 ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado por el partido Perú Primero, fundado por su hermano.

Deja tu opinión: ¿Crees que Mario logre avanzar en política con el apellido Vizcarra? ¿Es una estrategia efectiva o una señal de oportunismo?


TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

EN VIVO: Dina Boluarte llega a la ISLA CHINERÍA en SANTA ROSA.

Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal Barbadillo junto a expresidentes.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin.

EL FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA: ¿Cuál es el MISTERIOSO NEGOCIO que lo salvaría de PRISIÓN PREVENTIVA.

Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

