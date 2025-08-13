ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda
Las elecciones en Bolivia se perfilan como un momento histórico. Según las últimas encuestas, Samuel Doria Medina, empresario millonario, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente, son los principales favoritos para llegar al poder en 2025. Ambos podrían poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por Evo Morales y sus aliados.
