GRABADO el 13-08-2025

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda

Las elecciones en Bolivia se perfilan como un momento histórico. Según las últimas encuestas, Samuel Doria Medina, empresario millonario, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente, son los principales favoritos para llegar al poder en 2025. Ambos podrían poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por Evo Morales y sus aliados.

FUENTE: AFP

