18-08-2025

ENCUESTA IPSOS PERÚ Fuerza Popular, Perú Libre y APP encabezan el rechazo para el próximo Congreso

A pesar de los contundentes índices de desaprobación por su actuación en el Congreso, los partidos políticos que hoy controlan ese poder del Estado insisten en repetir el plato en 2026. Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso (APP) son aquellos con mayor rechazo por la ciudadanía para integrar el siguiente Congreso. En esta entrevista con el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, analiza las cifras de esta última encuesta.

