GRABADO el 15-08-2025

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?

Bolivia vive una jornada electoral decisiva. Tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, el país enfrenta unas elecciones marcadas por la crisis económica y la posibilidad de un cambio político histórico. Por primera vez en dos décadas, dos candidatos de derecha llegan como favoritos, en un escenario que podría transformar el rumbo político y social del país. Los bolivianos votarán este domingo con la incertidumbre de si se pondrá fin a una era o si el MAS logrará mantenerse en el poder.

FUENTE: AFP

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

ENCUESTA IPSOS Alfredo Torres: Ha habido un desplazamiento de votantes de Keiko a López Aliaga.

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA.

ELECCIONES EN BOLIVIA Juan Claudio Lechín: Arce quiere salvar a sus cómplices de las FF.AA..

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

BOLUARTE RESPONDE A PETRO desde isla Chinería: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio".

Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal Barbadillo junto a expresidentes.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026.

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.