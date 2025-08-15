GRABADO el 15-08-2025

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?

Bolivia vive una jornada electoral decisiva. Tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, el país enfrenta unas elecciones marcadas por la crisis económica y la posibilidad de un cambio político histórico. Por primera vez en dos décadas, dos candidatos de derecha llegan como favoritos, en un escenario que podría transformar el rumbo político y social del país. Los bolivianos votarán este domingo con la incertidumbre de si se pondrá fin a una era o si el MAS logrará mantenerse en el poder.
FUENTE: AFP
