ENCUESTA IPSOS Alfredo Torres: Ha habido un desplazamiento de votantes de Keiko a López Aliaga

Mientras avanza la campaña a fuego lento, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consigue arrebatarle electores a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Solo un indicador despunta: el que refleja la apatía ciudadana. ¿Quién capitalizará el bolsón? Conversamos con el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, quien analiza las cifras de esta última encuesta.

