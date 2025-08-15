GRABADO el 15-08-2025

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó

Un impactante accidente se registró en la entrada de la vía Pasamayito, en Collique, distrito de Comas, cuando un camión que transportaba balones de gas se despistó en una curva y se volcó sobre una moto en la que viajaban dos personas.

En las imágenes se aprecia como el pesado vehículo vuelca violentamente de lado y todo su cargamento cae sobre una moto en la que viajaban dos personas. 

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA.

ELECCIONES EN BOLIVIA Juan Claudio Lechín: Arce quiere salvar a sus cómplices de las FF.AA..

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

BOLUARTE RESPONDE A PETRO desde isla Chinería: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio".

Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal Barbadillo junto a expresidentes.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026.

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

