GRABADO el 16-08-2025

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA

Tras una reunión de casi tres horas en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que quedan muy pocos temas por resolver con Rusia para alcanzar la paz en Ucrania. Sin embargo, aclaró que todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin pidió a Europa y a Kiev que no generen más obstáculos y llamó a avanzar en un proceso de diálogo que pueda poner fin al conflicto.

p21tv internacional

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa, Loreto.

Fuerza Popular, Perú Libre y APP con gran rechazo para congreso de 2026.

ENCUESTA IPSOS PERÚ Fuerza Popular, Perú Libre y APP encabezan el rechazo para el próximo Congreso.

Elecciones Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta.

ENCUESTA IPSOS Alfredo Torres: Ha habido un desplazamiento de votantes de Keiko a López Aliaga.

CUMBRE EN ALASKA: TRUMP Y PUTÍN cerca de un acuerdo por UCRANIA.

ELECCIONES EN BOLIVIA Juan Claudio Lechín: Arce quiere salvar a sus cómplices de las FF.AA..

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

BOLUARTE RESPONDE A PETRO desde isla Chinería: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio".

Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal Barbadillo junto a expresidentes.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026.

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.