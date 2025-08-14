GRABADO el 14-08-2025

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA

En vísperas de su esperada cumbre en Alaska con Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió al elogiar los sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Estas declaraciones llegan en un momento clave, con la comunidad internacional pendiente de un posible avance hacia un alto al fuego o un acuerdo de paz.

p21tv internacional

FUENTE: AFP

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin.

EL FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA: ¿Cuál es el MISTERIOSO NEGOCIO que lo salvaría de PRISIÓN PREVENTIVA.

Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza.

TRUMP Y PUTIN se reunirán en ALASKA: ¿fin de la guerra en Ucrania?.

Guerra en Ucrania: Zelenski y líderes europeos llaman a Trump antes de reunión con Putin.

Cancillería RECHAZA colocación de BANDERA DE COLOMBIA en Isla Chinería.

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería.

Fallece MIGUEL URIBE el precandidato presidencial baleado hace dos meses en COLOMBIA.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.