GRABADO el 14-08-2025

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA

En vísperas de su esperada cumbre en Alaska con Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió al elogiar los sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Estas declaraciones llegan en un momento clave, con la comunidad internacional pendiente de un posible avance hacia un alto al fuego o un acuerdo de paz.
p21tv internacional
FUENTE: AFP
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin.

EL FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA: ¿Cuál es el MISTERIOSO NEGOCIO que lo salvaría de PRISIÓN PREVENTIVA.

Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza.

TRUMP Y PUTIN se reunirán en ALASKA: ¿fin de la guerra en Ucrania?.

Guerra en Ucrania: Zelenski y líderes europeos llaman a Trump antes de reunión con Putin.

Cancillería RECHAZA colocación de BANDERA DE COLOMBIA en Isla Chinería.

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería.

Fallece MIGUEL URIBE el precandidato presidencial baleado hace dos meses en COLOMBIA.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA

video

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA"

video

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda

video

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA

video

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA

video

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra

video

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA

video

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin

video

EL FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA: ¿Cuál es el MISTERIOSO NEGOCIO que lo salvaría de PRISIÓN PREVENTIVA

video

Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza

video

TRUMP Y PUTIN se reunirán en ALASKA: ¿fin de la guerra en Ucrania?

video

Guerra en Ucrania: Zelenski y líderes europeos llaman a Trump antes de reunión con Putin

video

Cancillería RECHAZA colocación de BANDERA DE COLOMBIA en Isla Chinería

video

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería

video

Fallece MIGUEL URIBE el precandidato presidencial baleado hace dos meses en COLOMBIA

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo