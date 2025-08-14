GRABADO el 14-08-2025

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA"

El juez Chávez Tamariz finalmente declaró fundado el pedido de prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra y dictaminó que el expresidente cumpla cinco meses de reclusión mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.



El abogado penalista Andy Carrión habla sobre los cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.



p21tv entrevista21 martinvizcarra

Desde Peru21TV

TRÁGICO accidente en Pasamayito - Collique camión con balones de gas se despistó.

EN VIVO: Dina Boluarte llega a la ISLA CHINERÍA en SANTA ROSA.

Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal Barbadillo junto a expresidentes.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: Crisis económica y cambio político ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Hermano de MARTÍN VIZCARRA no descarta postular al Congreso en ELECCIONES 2026.

ANTES DE CUMBRE EN ALASKA: Putin DESTACA el papel de TRUMP y EE.UU. en conflicto con UCRANIA.

Andy Carrión sobre prisión preventiva de VIZCARRA: "Hay probabilidades de SENTENCIA CONDENATORIA".

ELECCIONES EN BOLIVIA: Doria Medina y Tuto Quiroga lideran encuestas contra la izquierda.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTIN VIZCARRA.

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra MARTÍN VIZCARRA.

EN VIVO: AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra.

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA.

Guerra en Ucrania: Zelenski ve la CUMBRE DE ALASKA como un triunfo de Putin.

EL FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA: ¿Cuál es el MISTERIOSO NEGOCIO que lo salvaría de PRISIÓN PREVENTIVA.

Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.