GRABADO el 26-08-2025

Oleajes anómalos continuarán hasta el 27 de agosto

La fuerza del mar sorprendió a una patrulla en San José y terminó con el deceso de un marino, hecho que sucede en el contexto de severas advertencias sobre las condiciones marítimas en el litoral nacional.



El técnico miembro de la marina de guerra perdió la vida este 24 de agosto, mientras cumplía funciones para resguardar embarcaciones en la costa del distrito de San José, provincia de Lambayeque.



Oleajes anómalos que continuarán afectando la costa peruana. La dirección general de capitanías y guardacostas del Perú, órgano de la marina de guerra, advirtió que las olas podrían duplicar o triplicar su tamaño habitual en el litoral centro y norte, advirtiendo riesgos severos para embarcaciones menores y actividades marítimas. En tanto en la región liberteña se tomaron medidas preventivas.



Mas de 110 puertos y caletas permanecen cerrados a lo largo de la franja costera, medida adoptada como precaución ante la continuidad del oleaje, el cual se prevé seguirá hasta el 27 de agosto. Especialistas de la institución alertaron que las condiciones dificultan tanto las operaciones pesqueras como las maniobras de resguardo y evacuación de embarcaciones.



