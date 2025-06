GRABADO el 06-06-2025

Sismo de 6.4 sacude Atacama: SHOA descarta tsunami en Chile Gestión

Un fuerte sismo de magnitud 6.4 sacudió la región de Atacama en el norte de Chile el viernes 6 de junio de 2025 a las 13:15 horas locales. El epicentro se ubicó a 54 kilómetros al sur de DiegodeAlmagro, a una profundidad de 65 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.



El movimiento telúrico se sintió con intensidad en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. A pesar de la magnitud del sismo, las autoridades no reportaron víctimas ni daños significativos.



El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami, indicando que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar uno en las costas chilenas.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que no se han reportado heridos y que el gobierno está en comunicación con las autoridades regionales para monitorear la situación.



