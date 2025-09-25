GRABADO el 25-09-2025

¡TERRIBLE CORRUPCIÓN! PNP protegía al "Monstruo": Santivañez lo confirma, pero dice que ya sabía

Contraloría alerta de inminente crisis institucional de cara a las Elecciones 2026: volvieron a recortarles el presupuesto y peligra fiscalización de autoridades y partidos que busquen mantenerse en el poder



Alias El Monstruo se burla y asegura que la PNP lo ayudó a evitar su captura: Santiváñez lo confirma



PCM emitió un comunicado rechazando falta de neutralidad





Desde El Búho pe

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025.

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay.

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi.

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo.

Puno: Registra 19 conflictos sociales y se ubica en segundo lugar a nivel nacional.

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE.

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto.

AFP: El modelo que desató MASIVAS PROTESTAS en Chile en 2016, en memoria de un docente chileno.

PASÓ EN EL PERÚ: Rector de la Unsch admite existencia de mafias en exámenes de admisión.

KEIKO EN PUNO Fujimoristas llamaron sicarios a los caídos en Puno pero ahora busca sus votos.

¿Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía de la Nación? Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Mujeres lideresas logran reconocimiento histórico con el Lago Titicaca que ya es sujeto de dererecho.

La Libertad: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

MUDOS Estado no pudo justificar abusos de policías ante la CIDH durante el conflicto armado.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

