GRABADO el 26-08-2025

"Es necesario contar con guías oficiales para las excursiones"

Tras los recientes incidentes ocurridos en distintos distritos de la región, incluido el caso en el cerro Chiputur, en Salaverry, donde una mujer perdió la vida tras caer desde una colina, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, recomendó a la población evitar contratar guías informales y priorizar siempre la seguridad en sus excursiones.



El funcionario advirtió que muchas familias y grupos de amigos suelen organizar visitas a zonas turísticas de Moche, Laredo y Salaverry, confiando en personas que lideran estas actividades sin contar con las garantías mínimas de seguridad. Esta práctica, señaló, expone innecesariamente a los visitantes a riesgos que pueden culminar en desgracias.



Asimismo, Díaz recordó que los factores climáticos deben ser tomados en cuenta antes de planificar cualquier salida. Primero está la integridad física de las personas, antes que un paseo que podría terminar en tragedia, puntualizó el representante de Defensa Civil, instando a la población a tomar conciencia y prevenir situaciones lamentables.



Desde Cosmos Perú

