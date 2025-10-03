GRABADO el 03-10-2025

Pedro Castillo busca pensión vitalicia de S/15.600 y Congreso apela fallo judicial Mirada de Fondo

¿Qué sucederá con la pensión vitalicia de S/ 15.600 que insiste en recibir el golpista expresidente Pedro Castillo? La periodista Diana Seminario analiza la decisión del Poder Judicial de ordenar ese pago y la respectiva apelación del Congreso, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 3 de octubre.



