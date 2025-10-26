GRABADO el 26-10-2025

Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió hacia Asia en una gira estratégica que incluye reuniones clave con el mandatario chino Xi Jinping durante la cumbre de APEC en Corea del Sur. El objetivo principal es alcanzar un acuerdo comercial que ponga fin a la guerra de aranceles entre las dos mayores economías del mundo, pero la agenda va más allá: incluye el combate al fentanilo, la presión sobre los carteles de drogas latinoamericanos y posibles encuentros con líderes como Kim Jong Un y Luiz Inacio Lula da Silva.



En este video analizamos los puntos centrales de esta gira internacional, el contexto geopolítico que rodea el viaje, los riesgos y oportunidades de un nuevo acercamiento entre Washington y Pekín, y el posible giro en las relaciones diplomáticas con Corea del Norte y Brasil.



noticiashoy breakingnews internacionales Trump XiJinping China EEUU APEC fentanilo KimJongUn



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Trump en Asia 2025

Xi Jinping Donald Trump reunión

acuerdo comercial China EE.UU

Trump y Kim Jong Un

fentanilo negociación con China

Trump gira Asia Corea del Sur

Trump reunión APEC

Trump aranceles China

Trump y Lula da Silva

relaciones EE.UU China

guerra comercial fin

Trump visita Malasia Japón

carteles de droga Latinoamérica

Trump y Brasil relaciones

Xi Jinping y aranceles

Trump política exterior

diálogo Estados Unidos China

Trump discurso APEC

Trump Kim Jong Un 2025

negociaciones China Estados Unidos

Desde EL COMERCIO

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.

Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.

¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.

PEDICURE PARLAMENTARIO: LUCINDA NAILS UNO MÁS ENVIVO.

Presidente Jerí felicitó a Universitario por su tricampeonato El Comercio.

Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo.

CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO.

Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio.

ADT VS UNIVERSITARIO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio.

Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio.

Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.

Chofer denuncia abandono policial en una de las rutas más extorsionadas de Lima Pasa en la Calle.

De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.