Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió hacia Asia en una gira estratégica que incluye reuniones clave con el mandatario chino Xi Jinping durante la cumbre de APEC en Corea del Sur. El objetivo principal es alcanzar un acuerdo comercial que ponga fin a la guerra de aranceles entre las dos mayores economías del mundo, pero la agenda va más allá: incluye el combate al fentanilo, la presión sobre los carteles de drogas latinoamericanos y posibles encuentros con líderes como Kim Jong Un y Luiz Inacio Lula da Silva.
En este video analizamos los puntos centrales de esta gira internacional, el contexto geopolítico que rodea el viaje, los riesgos y oportunidades de un nuevo acercamiento entre Washington y Pekín, y el posible giro en las relaciones diplomáticas con Corea del Norte y Brasil.
noticiashoy breakingnews internacionales Trump XiJinping China EEUU APEC fentanilo KimJongUn
