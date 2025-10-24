GRABADO el 24-10-2025

Trump impone sanciones a Petro y su entorno familiar por riesgo de narcotráfico El Comercio

Washington lanzó un golpe diplomático sin precedentes.

El gobierno de Donald Trump incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista OFAC (Lista Clinton), que identifica a personas o entidades involucradas en actividades ilícitas que amenazan la seguridad de Estados Unidos.



Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la inclusión se fundamenta en que Petro habría otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el marco de su plan de paz total, lo que habría favorecido el incremento récord de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia.



Washington lo designó bajo la Orden Ejecutiva 14059, por contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas.



Analistas advierten que esta medida podría desatar una crisis económica y diplomática, afectando la cooperación militar, comercial y antinarcóticos entre Bogotá y Washington.

Además, la banca internacional podría endurecer su relación con Colombia por riesgo reputacional y financiero.



Petro calificó la sanción como una paradoja imperial, mientras Benedetti aseguró que la lucha antidrogas de Estados Unidos es una farsa armamentista.



La inclusión de Petro en la Lista Clinton lo coloca al lado de líderes como Vladímir Putin y Sergei Lavrov, elevando el conflicto bilateral a niveles sin precedentes.



Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

