GRABADO el 24-10-2025

SIN PRESENCIA POLICIAL EN ZONA EXTORSIONADA DE LIMA El Comercio

La cochera de la línea 44, atacada dos veces con explosivos y amenazas, fue uno de los puntos donde pusimos cámaras a fin de comprobar qué tan efectivo es el patrullaje policial en plena extorsión y Estado de Emergencia. Todo fue transmitido en streaming.



En el episodio 9 de PasaEnLaCalle pusimos a prueba el patrullaje en estado de emergencia : durante dos horas transmitimos en vivo desde los lugares más golpeados por los ataques al transporte público.



Mira el IRL completo a través del canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como PasaenlaCalle. La evidencia, sin filtros y en tiempo real, todos los jueves a las 5 p.m.



Programa completo aquí https://youtube.com/live/9ht0vyvLO0M



