24-10-2025

Trump afirma que México está gobernado por los cárteles mientras elogia a Sheinbaum El Comercio

El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México está siendo gobernado por los cárteles, aunque expresó respeto por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, a quien calificó de mujer extraordinaria y valiente. Según Trump, es imprescindible que México defienda su territorio del narcotráfico, al tiempo que extendió su crítica a Colombia: se está produciendo cocaína en cantidades que no habíamos visto antes, advirtió. Las declaraciones se dan en el marco de su ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales, que ha comparado con grupos terroristas como Al Qaeda o Estado Islámico. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, acusó al gobierno del expresidente Joe Biden de haber permitido que los cárteles avanzaran, y aseguró que el número de organizaciones criminales se ha reducido porque saben que serán detenidas. En este video analizamos los alcances de esas declaraciones, cómo reaccionan México y Colombia, y qué implicaciones podrían tener para la seguridad hemisférica.

