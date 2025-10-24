GRABADO el 24-10-2025

Recorrimos la ruta más peligrosa del sur de Lima durante el estado de emergencia Pasa en la Calle

Durante un recorrido de más de 40 minutos en un bus de la empresa Machu Picchu, el equipo de Pasa en la Calle comprobó la ausencia total de patrullaje policial en una de las rutas más extorsionadas del sur de Lima, entre Chorrillos y San Juan de Miraflores, pese al estado de emergencia declarado.



El bus que ha sufrido siete atentados recientes con explosivos y balaceras fue monitoreado en su trayecto por Pedro de Osma, Huaylas y la Curva de Chorrillos, sin encontrar presencia policial ni militar.



Las cámaras instaladas en tres puntos críticos tampoco registraron patrulleros en zonas marcadas por la extorsión al transporte, como la cochera de una empresa amenazada y el paradero América en San Juan de Miraflores.



A pesar de las medidas del Gobierno, la inseguridad ciudadana y la falta de control en las calles siguen afectando a los choferes y pasajeros de Lima Metropolitana.



Mira el IRL COMPLETO: https://youtube.com/live/9ht0vyvLO0M



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo. Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



