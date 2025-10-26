Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio
Este domingo Argentina va a las urnas en un clima cargado de incertidumbre económica y polarización política. Con una fuerte inestabilidad cambiaria y la presión de un Congreso dividido, el presidente Javier Milei enfrenta un momento crucial para su proyecto ultraliberal. Se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en una elección que será clave para determinar si el mandatario contará con los apoyos necesarios para avanzar con sus reformas económicas.
Milei, respaldado por financiamiento de Estados Unidos, busca consolidar su poder legislativo sin perder su identidad política. Sin embargo, la baja participación, el desgaste por sus medidas económicas y las acusaciones contra su entorno, plantean un desafío mayor al oficialismo.
