GRABADO el 27-10-2025

CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO

El Gobierno evalúa la aplicación de un toque de queda en Lima Metropolitana y Callao como parte del estado de emergencia vigente. Al mismo tiempo, la Municipalidad de Lima propone la creación de una Policía Municipal Metropolitana para enfrentar el aumento del sicariato y la inseguridad ciudadana. ¿Qué implican estas medidas para los ciudadanos? ¿Realmente ayudarán a reducir la delincuencia? ¿O significan nuevas restricciones para la población?
Analizamos los pros y contras, el contexto del estado de emergencia, y las dudas que hoy genera la seguridad en la capital. Acompáñanos para entender qué está pasando y qué podríamos esperar en los próximos días.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

