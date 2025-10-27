GRABADO el 27-10-2025

Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio

El presidenteJavierMilei y su coalición LaLibertadAvanza alcanzaron un triunfo decisivo en las elecciones legislativas de Argentina, imponiéndose por aproximadamente 9 puntos frente al peronismo a nivel nacional. Con esta victoria, el oficialismo asegura un tercio de la cámara baja y refuerza su capacidad de veto presidencial, mientras que en el Senado deberá todavía forjar alianzas para avanzar en las reformas estructurales que exige la agenda.



En su primer discurso tras el resultado, Milei habló de un día histórico para la Argentina al comenzar la construcción de la Argentina grande, e hizo un llamado al diálogo con gobernadores y fuerzas políticas de oposición. ¿Qué implicaciones tendrá este nuevo escenario político y económico?



