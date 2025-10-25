GRABADO el 25-10-2025

De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio

Donald Trump canceló la esperada cumbre con Vladimir Putin en Budapest y anunció nuevas sanciones contra Rusia, marcando un cambio drástico en su política exterior.

El presidente de Estados Unidos aseguró que ya no había razones para seguir negociando, tras comprobar que la postura de Moscú sobre la guerra en Ucrania no había cambiado.



Las sanciones, dirigidas contra las petroleras Rosneft y Lukoil, son las primeras del segundo mandato de Trump y reconfiguran la relación entre Washington, Moscú y la OTAN.

¿Qué ocurrió entre bastidores? ¿Por qué se canceló la reunión? ¿Y qué implican estas medidas para la economía global y la paz en Europa del Este?



En este video te explicamos las claves políticas, diplomáticas y geoestratégicas detrás del giro más importante de la Casa Blanca en lo que va del año.



