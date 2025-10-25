GRABADO el 25-10-2025

Huracán Melissa se intensifica y amenaza con golpear Jamaica como categoría 4 El Comercio

El huracán Melissa se fortaleció rápidamente a categoría 1 con vientos sostenidos de 120 km/h y se desplaza lentamente hacia Jamaica, donde se espera que toque tierra el lunes como huracán categoría 4, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.



Las lluvias torrenciales ya han provocado inundaciones y deslizamientos en Haití y República Dominicana, dejando al menos cuatro muertos y más de mil evacuados.

Las autoridades jamaiquinas mantienen alerta máxima ante la triple amenaza de vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones extremas.



El gobierno activó un plan de emergencia nacional, cerrando hospitales y aeropuertos ante el inminente impacto del huracán. Expertos advierten que Melissa podría convertirse en uno de los huracanes más fuertes del Caribe en los últimos años.



