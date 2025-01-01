eeuu despliega un portaaviones en el caribe y aumenta la tension con venezuela el comercio
Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.
Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.
NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.
¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.
PEDICURE PARLAMENTARIO: LUCINDA NAILS UNO MÁS ENVIVO.
Presidente Jerí felicitó a Universitario por su tricampeonato El Comercio.
Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo.
CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO.
Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio.
ADT VS UNIVERSITARIO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.
Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio.
Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio.
Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.
Chofer denuncia abandono policial en una de las rutas más extorsionadas de Lima Pasa en la Calle.
De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio.
Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.
