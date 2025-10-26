GRABADO el 26-10-2025

Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio

La expansión de Hezbolá en Venezuela y otros países de América Latina vuelve a generar preocupación entre expertos en seguridad y legisladores de Estados Unidos. Según informes recientes, miembros del grupo extremista libanés han ingresado a la región aprovechando la permisividad de gobiernos aliados, como el de Nicolás Maduro, para establecer redes ilícitas vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y otras operaciones clandestinas.

En este video analizamos por qué Hezbolá ha encontrado terreno fértil en América Latina, cómo opera en países como Venezuela y lo que esto significa para la estabilidad regional y la seguridad internacional. ¿Qué dice Estados Unidos sobre esta amenaza? ¿Qué rol juegan los regímenes autoritarios en el fortalecimiento de estos grupos? Aquí te contamos todos los detalles con contexto, análisis y fuentes verificadas.





Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

