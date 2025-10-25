GRABADO el 25-10-2025

RUTA EXTORSIONADA DE LIMA SIN PATRULLAJE POLICIAL El Comercio

Durante un recorrido de más de una hora en un bus de la empresa Machu Picchu, el equipo de Pasa en la Calle comprobó que solo un policía apareció en toda la ruta y no para brindar seguridad, sino acompañando a una manifestación de barristas.



El chofer del bus que realiza la línea Chorrillos-Carabayllo, una de las más extorsionadas de Lima Metropolitana relató que vive con miedo constante ante posibles 4t4ques y que no ha visto presencia policial o militar, ni siquiera en la Curva de Chorrillos, punto considerado de alto riesgo.

Las cámaras instaladas en la unidad registraron la ausencia total de patrullaje, pese al estado de emergencia vigente.



