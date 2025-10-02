GRABADO el 02-10-2025

¿TUVIERON MIEDO? El Ejecutivo cede ante pescadores y se levantan los bloqueos en el norte del país

DIERON MARCHA ATRÁS Tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, los dirigentes pesqueros de Paita, La Unión, Bajo Piura y Sechura decidieron poner fin a los bloqueos de vías en el norte del país. La medida fue levantada luego de una reunión con el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, quien aceptó postergar la veda del calamar gigante (pota) hasta noviembre y autorizar cinco salidas de pesca adicionales para lo que resta del 2025. Esto ocurre a pesar de que, en declaraciones anteriores, Barrientos había advertido que ya se había alcanzado el máximo aprovechamiento sostenible de esta especie. "Si no paramos en estos momentos con la pesca de pota, comprometemos directamente el futuro de esta pesquería", alertó en su momento.



