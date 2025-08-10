GRABADO el 10-08-2025

Gasto excesivo: Ministerios gastan en 'coffee break'

Una investigación de Panorama expuso que distintos ministerios han realizado gastos excesivos en servicios de "coffee break"

Mientras la presidenta Dina Boluarte afirmaba que un peruano puede preparar un menú completo con 10 soles, entidades estatales han destinado cifras que superan ampliamente ese monto en reuniones oficiales, generando indignación en la población.

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil .

Miles de vacunas en riesgo de caducar en CENARES .

Tráfico de huesos y restos humanos: comprando cráneos por delivery en Lima.

En la frontera: Panorama llega al distrito de Santa Rosa .

Gasto excesivo: Ministerios gastan en 'coffee break' .

La indemnización que Dina Boluarte lucha por cobrar: MEF priorizó su pago cuando asumió presidencia.

Walter Astudillo sobre controversia con Colombia: Lo que busca Petro es generar conflicto.

Los disparates de Gustavo Petro: frases destempladas de quien pretende un pedazo del Perú.

El almacén con vacunas vencidas: empresario contratado pide al Estado que las usen o se las lleven.

Festín de bocaditos en el Estado: coffee breaks con tartaletas y manzanas acarameladas.

Lujosos Audis en medio del calamitoso material policial: comandante general no quiere ir bicicleta.

Panorama en territorio que pretende Petro: la comunidad de Santa Rosa en la isla Chinería.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 03 DE AGOSTO DEL 2025.

Joven empresaria Lucero Coca Condori: S/500 millones en contratos estatales con dudosas credenciales.

¡M4fia estafa a turistas con "tesoros peruanos" falsos en Miraflores! .

