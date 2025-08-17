GRABADO el 17-08-2025

Los amigos de Santivañez en busca de El Dorado.

Panorama destapa una red de corrupción que involucra al ex-coronel Persi Tenorio Gamonal, abogado del ex-ministro Juan José Santiváñez.
Se le acusa de usar sus contactos para movilizar a la policía a favor del empresario Franco Parodi, propietario de la mina 'El Dorado' en Ayacucho, en un conflicto minero. Se habrían pagado hasta 160,000 a altos mandos policiales para esta operación.

