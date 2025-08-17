GRABADO el 17-08-2025

El estafador de identidades más grande del Perú: La increíble historia del hombre múltiple

Raffaello Cárpena Llontop, conocido como el hombre múltiple, fue capturado en Lima tras una larga investigación policial que lo vincula con estafas, robo de vehículos y suplantación de identidad tanto en el Perú como en el extranjero. El mismo hombre que en 2022 conmovió al país con un supuesto viaje a Ucrania para rescatar a su pequeño hijo, resultó ser un estafador profesional que utilizaba documentos falsos para moverse entre Perú y Europa.



El inicio de su caída ocurrió cuando agentes de la Policía Nacional del Perú hallaron en una cochera de Chilca una camioneta con placa diplomática de la embajada de Indonesia, reportada como robada. Este hallazgo destapó la red de fraudes de Raffaello Cárpena, quien desde 1993 había logrado crear al menos cinco identidades diferentes, todas respaldadas por actas de nacimiento, DNIs y pasaportes adulterados para recorrer varios países de Europa.



Las pesquisas de las autoridades revelaron que en 2018 presentó una resolución judicial falsa, lo que le permitió modificar su identidad en Reniec. Más tarde, en diciembre de 2024, volvió a repetir la maniobra con un acta de nacimiento alterada que lo hacía aparecer como nacido en Kiev, Ucrania, obteniendo así otro DNI. De esta manera, este ciudadano peruano logró burlar a las autoridades de posibles detenciones, pues se cambiaba de nombre constantemente.



En paralelo, Raffaello Cárpena acumulaba denuncias por hurto agravado, falsedad genérica, estafa y violencia familiar. Incluso su expareja ucraniana, Yelisabeta Zakarchuk, lo denunció por agresiones físicas y por haber manipulado documentos para que ella misma obtuviera un DNI peruano con datos falsos. En Europa, se presentaba como Nicola Raffaello Cárpena y Salcedo, estudiante de derecho, reforzando su fachada con fotografías en campus universitarios.



EL MAYOR ESTAFADOR DEL PAÍS



Hoy, este hombre de 1.83 metros de estatura y con varias identidades a cuestas, enfrenta a la justicia peruana como el mayor estafador de documentos de nuestro país en los últimos tiempos. Su caso deja al descubierto no solo su astucia para ser un impostor y así engañar a embajadas y entidades estatales, sino también las grietas de un sistema de identificación que validó documentos falsos sin verificación rigurosa para que el delito siga impune.

Desde Panorama

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

