GRABADO el 17-08-2025

Expl0sión en Trujillo: "Los Pulpos" at4can y dejan más de 20 casas dañadas

Trujillo volvió a ser escenario de un acto de vi0lencia extrema. Una potente expl0sión, atribuida a la organización cr1minal "Los Pulpos", destruyó una vivienda y dejó más de 20 casas cercanas con severos daños.

La magnitud del desastre fue comparada por los vecinos con los atentados t3rroristas de los años 80. Un equipo de Panorama registró la magnitud del desastre, el cual ha encendido la alarma en la población.

