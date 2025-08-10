GRABADO el 10-08-2025

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil

Presión por un pago millonario: Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil

Una investigación de Panorama reveló los esfuerzos del gobierno por conseguir que se le pague una indemnización de S/ 270 mil a la presidenta Dina Boluarte, extrabajadora de RENIEC.

Aunque un tribunal falló a su favor en una demanda laboral, se detectó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría presionado a RENIEC para priorizar el pago. El Poder Judicial, sin embargo, ha bloqueado la entrega del dinero hasta que se resuelva una casación en la Corte Suprema.

Desde Panorama

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

