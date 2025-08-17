GRABADO el 17-08-2025

El hombre múltiple cayó.

Raffaello Cárpena Llontop, quien durante años engañó a autoridades en Perú y Europa con identidades falsas, fue finalmente capturado en Lima. Su historial incluye 3stafas, rob0 de vehículos, suplantación de identidad y hasta la manipulación de documentos oficiales para escapar de la justicia. Hoy, se enfrenta a la verdad: el mayor 3stafador de documentos de los últimos tiempos en el país.



