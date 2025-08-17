GRABADO el 17-08-2025

Histórico: Bolivia elegirá su Presidente en segunda vuelta entre dos candidatos de derecha

Bolivia vivió este domingo unas elecciones presidenciales que marcaron un punto de quiebre en su historia política reciente. Por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, quedó fuera de la contienda y relegado a un irrelevante sexto lugar. La segunda vuelta enfrentará al senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y al expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre.



De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con más del 90 de actas escrutadas, Paz lidera la votación con 32,08 (1,56 millones de votos), seguido por Quiroga con 26,94 (1,31 millones). En tercer lugar quedó el empresario Samuel Doria Medina, con 19,93, mientras que la izquierda sufrió un duro revés con Andrónico Rodríguez, quien apenas alcanzó el 8,15.



El MAS, que gobernó el país desde 2006, se desplomó hasta el 3,14 de los sufragios, una caída considerada histórica e irreversible por analistas políticos. El derrumbe del MAS marca el fin de una era y abre paso a un nuevo ciclo dominado por la fragmentación y el ascenso de la derecha, afirmó el politólogo Carlos Toranzo en entrevista con diversos medios internacionales.



SEGUNDA VUELTA EN OCTUBRE



La segunda vuelta electoral en Bolivia, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, se perfila como decisiva para el futuro del país altiplano. Tanto Paz como Quiroga ya buscan tender puentes con las fuerzas políticas que quedaron fuera de la contienda para asegurar el triunfo. El reto será conquistar a un electorado golpeado por la recesión económica, el desempleo y la desconfianza hacia la clase política.





